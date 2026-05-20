Una discarica abusiva di rifiuti speciali nelle campagne di Flumini di Quartu. L’hanno scovata i carabinieri della Stazione temporanea di Flumini, che hanno denunciato quattro persone, tutti disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, di età compresa fra i 38 e i 61 anni.

Tutto è nato da una perlustrazione effettuata lo scorso 13 maggio, quando i militari hanno notato un accumulo sospetto di materiali in un terreno semi-abbandonato nelle campagne di Flumini, in un’area residenziale dell’entroterra, a circa 3 chilometri dalla costa.

Dopo un servizio di osservazione durato giorni, ieri è scattato il blitz, che ha portato alla luce una situazione di grave degrado. Diversi i rifiuti speciali trovati nell’area, anche frigoriferi, carcasse di auto, pneumatici, scarti di materiale elettrico e plastico, materiale ferroso. Tanti scarti potenzialmente inquinanti.

Gli occupanti dell’immobile sono stati denunciati, l’area è stata sequestrata ed è stata sollecitata al sindaco un’ordinanza per lo sgombero del sito e il ripristino dei luoghi a spese di responsabili.

L’operazione, evidenzia l’Arma, dimostra l’importanza e l’efficacia della Stazione temporanea di Flumini, che consente di ottenere risultati non solo nella zona costiera ma anche nelle aree interne.

(Unioneonline)

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