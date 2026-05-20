Grande successo degli alunni monserratini alla XXVI edizione del concorso musicale “Gavino Gabriel” di Siurgus Donigala, tenuto nelle prime settimane di maggio.

È infatti uno studente dell’istituto comprensivo La Marmora di Monserrato, Carlo Pilloni, ad aver conquistato il riconoscimento più ambito, il primo premio assoluto della manifestazione, con la sua esibizione di chitarra. Ma a brillare sono stati anche gli altri compagni dell’indirizzo musicale: la classe 3B ha ottenuto tre primi premi nelle categorie “orchestra”, “ensemble di percussioni” ed “ensemble di chitarra”, mentre Iris Marras della 2B e Gabriele Pilleri della 3B hanno ricevuto i primi premi individuali rispettivamente nelle categorie “violino” e “pianoforte”.

A completare il quadro vincente una raffica di secondi e terzi premi ottenuti dagli altri ragazzi.

«I nostri alunni hanno dimostrato non solo talento, ma anche una maturità e uno spirito di squadra esemplari», il commento della dirigente scolastica Lisa Cao.

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