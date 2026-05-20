A Sarroch un incontro dedicato all’ipertensione arteriosaDurante il seminario sono previsti anche momenti pratici e attività di approfondimento dedicate all’uso del misuratore di pressione e alla lettura delle etichette alimentari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Prosegue a Sarroch il ciclo di seminari “Salute, benessere e longevità” con un nuovo appuntamento dedicato alla prevenzione e alla salute cardiovascolare.
Domani, dalle 17 alle 19, negli spazi del Centro di aggregazione sociale in via Giotto, si terrà l’incontro dal titolo “Ipertensione arteriosa: conoscere, prevenire, gestire”, guidato dal dottor Alessio Casula.
L’appuntamento offrirà ai partecipanti l’occasione per approfondire le principali cause dell’ipertensione, i fattori di rischio, le strategie di prevenzione e le corrette modalità di gestione della pressione arteriosa nella vita quotidiana. Durante il seminario sono previsti anche momenti pratici e attività di approfondimento dedicate all’uso del misuratore di pressione e alla lettura delle etichette alimentari.
Per questo motivo, gli organizzatori invitano i partecipanti a portare con sé, se disponibili, un misuratore di pressione e alcune confezioni alimentari, che saranno utilizzate nel corso dell’incontro.
L’iniziativa rientra nel programma di promozione della salute e del benessere rivolto alla comunità locale.