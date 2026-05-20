Dermatite bovina, estinto anche l’ultimo focolaio: si attende il via libera agli spostamentiEmergenza finita, sette i focolai rilevati in totale nel Sarrabus
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Sono tutti estinti i sette focolai di Lumpy Skin Desease, la dermatite nodulare contagiosa dei bovini, scoperti nel Sarrabus.
Ieri è stato dichiarato estinto l’ultimo, quello rilevato a Muravera lo scorso 15 maggio.
È quanto si legge nel bollettino epidemiologico nazionale veterinario dell'Istituto zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo, centro di riferimento italiano.
Complessivamente sono 31 i capi di bestiame abbattuti, tre quelli morti. Sono 250 invece gli esemplari abbattuti negli allevamenti tra San Vito, Muravera, Ballao e Villaputzu.
Alla luce del bollettino, ora gli allevatori del Sarrabus attendono lo sblocco totale della movimentazione. Lo scorso 8 maggio il ministero aveva dato il via libera agli spostamenti, ma solo fuori dalla zona di sorveglianza sanitaria dei 50 chilometri dai focolai individuati.
(Unioneonline)