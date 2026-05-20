Vacanze non previste per gli studenti della scuola dell’infanzia e primaria di via Vespucci a Quartu, a casa da ieri e che torneranno a fare lezione soltanto giovedì 28.

Tutta colpa dei topi che avevano preso a scorrazzare per il cortile con incursioni anche all’interno. Su segnalazione della scuola sono stati così disposti i sopralluoghi che hanno appurato la presenza dei ratti.

Ieri è stato effettuato l’intervento di derattizzazione, oggi il controllo. Le esche saranno poi ritirare mercoledì 27 e in seguito si dovrà provvedere alla pulizia e all’areazione dei locali prima della riapertura prevista appunto per giovedì.

L’ordinanza di chiusura è stata firmata nei giorni scorsi e impone inoltre «il divieto assoluto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata dal trattamento e l’areazione e la pulizia dei locali disinfestati».

Prima di via Vespucci era toccato a via Palestrina. Qui gli interventi sono stati già un paio negli ultimi mesi. La scuola infatti si trova nelle immediate vicinanze dell’ex asilo nido di via Boito abbandonato da anni e trasformato in un letamaio, dove gli unici frequentatori sono grossi topi che girano indisturbati. I locali erano stati ceduti dal Comune per realizzare il nuovo commissariato di Polizia.

© Riproduzione riservata