Venerdì 21 febbraio, alle ore 18, la biblioteca comunale di Sinnai ospiterà un nuovo appuntamento di “Incontri di montagna”, il progetto ideato da Marco Mura (Runner Escursionista) e Amos Cardia (Sardinia Biking). L'incontro è incentrato sulla divulgazione di temi legati allo sport a contatto con la natura, il turismo lento e la tutela ambientale.

Nel corso della serata verrà presentato il progetto di “ACentro per il sociale”, la “Marocco expedition woman challenge”, che vede coinvolte quattro donne, ex pazienti oncologiche, che a bordo delle loro mountainbike hanno attraversato il Marocco per testimoniare la lotta contro i tumori.

La proiezione del docufilm e il dibattito con le protagoniste offrirà la possibilità di vivere nuovamente questo affascinante viaggio sulle due ruote.

