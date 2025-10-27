Inclusione e qualità della vita dei malati di sclerosi multipla, Assemini aderisce al Protocollo Aism-AnciIn programma attività di sensibilizzazione con il coinvolgimento delle scuole
Anche la Giunta del Comune di Assemini ha deliberato l’adesione al “Protocollo Aism-Anci”, siglato a livello nazionale, e alla “Carta dei diritti”. L’intesa tra l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla serve a promuovere l’inclusione e migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.
L’accordo, in particolare, prevede iniziative a livello locale volte a rafforzare la collaborazione, con particolare attenzione ai giovani e ai bambini per mezzo di pratiche di sensibilizzazione da diffondere nelle scuole, formazione per operatori e volontari e promozione dell’educazione digitale: «A livello comunale - ha spiegato la socia Aism Alessia Usai - l’adesione al protocollo serve a valorizzare e implementare campagne e iniziative nazionali di Aism».
Un primo passo che deve portare a realizzare un protocollo specifico tra il Comune e la sezione Aism di Cagliari con dei punti operativi da portare avanti: «Campagne di sensibilizzazione con il laboratorio “Senti come mi sento”, convegni scientifici con i sanitari, partecipazione alla “Giornata mondiale della Sclerosi Multipla” e raccolte fondi».