Schianto sulla 131, tra Sestu ed Elmas: tre feriti e lunghe code in direzione CagliariMattinata difficile per gli automobilisti tra maltempo e traffico, complice anche il rientro a scuola di molti studenti
Un incidente è avvenuto questa mattina sulla 131, tra Sestu ed Elmas, in direzione Cagliari.
Due le auto coinvolte nello schianto, tre i feriti tutti soccorsi dalle ambulanze del 118. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti, i tre sono stati portati in ospedale in codice giallo.
Lunghe code si sono formate sulla Statale, a rendere ancora più difficile la situazione per gli automobilisti nel giorno del rientro a scuola di molti studenti.
Un altro incidente infatti si è verificato a Cagliari, lungo la 195 Racc, in direzione città. Anche qui lunghe code.