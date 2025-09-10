Un incidente è avvenuto questa mattina sulla 131, tra Sestu ed Elmas, in direzione Cagliari.

Due le auto coinvolte nello schianto, tre i feriti tutti soccorsi dalle ambulanze del 118. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti, i tre sono stati portati in ospedale in codice giallo.

Lunghe code si sono formate sulla Statale, a rendere ancora più difficile la situazione per gli automobilisti nel giorno del rientro a scuola di molti studenti.

Un altro incidente infatti si è verificato a Cagliari, lungo la 195 Racc, in direzione città. Anche qui lunghe code. 

© Riproduzione riservata