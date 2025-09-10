Incidente stradale questa mattina a Cagliari, lungo la 195 Racc, in direzione città. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è rimasta coinvolta in un sinistro.

Sul tratto si sono subito formate lunghe code, complici sia il maltempo che da ore sta colpendo la città, sia il traffico intenso legato al rientro a scuola di tanti studenti.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e riportare la situazione alla normalità.

(Unioneonline/v.f.)

