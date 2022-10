È stato denunciato un 47enne originario di Cagliari, residente a Londra, coinvolto in un incidente avvenuto il 22 luglio scorso sulla 125 Var in cui si erano registrati anche dei feriti. L’uomo, in seguito agli accertamenti effettuati dai carabinieri del Radiomobile di San Vito, è risultato essersi messo al volante in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

In particolare, dalle analisi compiute dal laboratorio di tossicologia di Cagliari, è risultato positivo ai cannabinoidi e alla cocaina.

(Unioneonline/s.s.)

