Scontro frontale in galleria sulla Nuova Orientale sarda e successivo coinvolgimento di altre auto.

Sei le persone ferite, accompagnate in ospedale in codice rosso per dinamica (due sarebbero in condizioni gravi). La prognosi reale la dovranno ora verificare i sanitari del Brotzu e del Policlinico di Monserrato dove sono arrivate poco fa.

Sul posto la Polstrada di Cagliari e Muravera, e i carabinieri del Nucleo radiomobile di San Vito.

L'incidente si è verificato nella galleria di Gutturu frascu, ora chiusa su entrambi i sensi di marcia col traffico dirottato su Solanas e Castiadas.

Si parla di uno scontro fra due auto che viaggiavano in senso opposto all'interno del tunnel fra Solanas e Casatiadas. Col coinvolgimento di altri mezzi. Immediato l'allarme con l'arrivo di ambulanze e della polizia e degli operai dell'Anas.

