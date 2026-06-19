Inaugurata la nuova area giochi del MolentargiusSi chiama Happy Children, risultato di un progetto promosso dall’Ente parco e dal Rotary club
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E' stata inaugurata questo pomeriggio la nuova area giochi inclusiva del Molentargius. Con ingresso da via Don Giordi nella parte quartese dell'oasi naturalistica è accessibile anche ai bimbi con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Si chiama Happy Children, risultato di un progetto promosso dall’Ente parco e dal Rotary club Quartu nell’ambito del programma “Un Parco per Tutti”.
Al taglio del nastro erano presenti il presidente del parco Stefano Secci con la direttrice Marianna Mossa. E poi la presidente del Rotary Luisella Cardia e la neo assessora alla Pubblica istruzione e Sport del Comune di Quartu Marcella Marini che hanno ribadito l'importanza di un parco giochi come questo fruible da tutti i bambini, senza distinzioni. Con loro anche tante mamme. Tra queste Gabriella Meloni che ha detto, <noi veniamo al parco tutti i giorni con i compagnetti di mio figlio, siamo in sei. Abbiamo già sperimentato i nuovi giochi che ci piacciono tantissimo, soprattutto la casetta che abbiamo ribattezzato la casetta della merenda>. In tutto sono tre giochi progettati secondo i criteri dettati dalla normativa sull'accessibilità, che consentono a tutti i bambini di giocare insieme in condizioni di sicurezza e piena partecipazione. Le nuove attrezzature sono state sistemate accanto all'area giochi già esistente, ampliandone il carattere inclusivo.