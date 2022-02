Gli studenti della Trexenta, del Sarcidano e del Parteolla non saranno più costretti a viaggiare stretti e scomodi per arrivare a Cagliari. Dopo anni di disagi e proteste, le cose stanno per cambiare.

Tra pochi giorni sbarcheranno in Sardegna i nuovi treni che l’Arst nell'estate 2019 aveva commissionato attraverso una gara pubblica per il rinnovamento del trasporto pubblico della linea Monserrato-Isili. A beneficiarne saranno quindi, soprattutto, i numerosi studenti che da Senorbì e dai paesi del circondario frequentano le scuole superiori del capoluogo. Viaggi più veloci e confortevoli anche per spostarsi da Isili e da Dolianova, sempre in direzione Cagliari.

Un investimento di 30 milioni per l’acquisto di nuovi treni che gradualmente manderanno in pensione i vecchi locomotori, le automotrici e le carrozze in servizio dagli anni Cinquanta e Sessanta. Ad aggiudicarsi la commessa milionaria è stata la Stadler, l’unica ditta che ha partecipato alla procedura per l’appalto della fornitura che prevedeva la fornitura di veicoli diesel-elettrici da utilizzare sulle linee ferroviarie a scartamento di 950 millimetri. La stessa ditta aveva già fornito nel 2016 (su un bando di due anni prima) quattro treni per il nord dell’Isola.

