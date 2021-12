L’interrogatorio di garanzia per Sandro Sarais, il 56enne in stato di fermo in quanto ritenuto il presunto autore dell’omicidio di Mihaela Kleics, è in programma per giovedì. La donna è stata uccisa a coltellate nella sua casa di Quartu Sant’Elena e il corpo è stato scoperto ieri.

Stamattina Sarais, difeso da Shannon Francesca Cipollina, non era in buone condizioni fisiche e per questo non ha risposto alle domande della pm Nicoletta Mari. Da quanto riferisce il suo legale, era ancora scosso e provato dalle ferite che si è autoinferto. Ha però detto di voler collaborare e fornire la sua versione dei fatti.

Giovedì inoltre si svolgerà l’autopsia sul corpo della vittima, esame affidato al medico legale Roberto Demontis.

