Rinviato, probabilmente a domani, l'interrogatorio del giovane venticinquenne rimasto ferito nell'incidente sulla Statale 128 che la scorsa notte è costato la vita a a Martina Porcu, 20 anni, di Siurgus Donigala.

Il giovane che era nell'auto finita nella cunetta della rotonda sulla statale 128 (chilometro 20,600, in territorio di Suelli) dovrà contribuire a spiegare la dinamica dell'accaduto.

Subito dopo l'incidente, pur ferito, il ragazzo avrebbe percorso a piedi circa un chilometro, raggiungendo Suelli, dove ha bussato alla casa di un amico per chiedere aiuto. L'interlocutore si è rivolto ai carabinieri col ferito, poi soccorso e accompagnato in ospedale, dove è tutt'ora ricoverato in osservazione.

Da chiarire chi fosse alla guida dell'auto al momento dell'incidente e se, con lui e la vittima, era presente in auto qualche altra persona. Ricostruzione che non avrebbe comunque finora trovato riscontro negli accertamenti dei militari che però non escludono nessuna ipotesi.

Il ferito, che non corre pericolo di vita, col suo racconto potrà contribuire a far piena luce sulla dinamica dell'incidente e sul tragitto dell'auto prima dell'impatto mortale sulla rotonda.

Le indagini, coordinate dal capitano Luca Delle Vedove, vengono svolte dai carabinieri di Senorbì, San Nicolò Gerrei e del Nucleo radiomobile di Dolianova.

