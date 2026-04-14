Rafforzare le competenze e migliorare la professionalità del personale degli enti locali: è questo l’obiettivo dei due seminari organizzati da ASEL Sardegna, l’associazione degli Enti Locali, in programma il 16 e 17 aprile tra Cagliari e Tramatza. Gli incontri rappresentano un’importante occasione di aggiornamento su temi centrali per la pubblica amministrazione, in particolare sui contratti nazionali di lavoro e sulle più recenti novità nella gestione del personale comunale.

Gli incontri, dedicati al tema “I Contratti Nazionali di lavoro e le ultime novità sulla gestione del personale”, si terranno giovedì 16 aprile a Cagliari, presso la Sala Conferenze del Caesar’s Hotel, e venerdì 17 aprile a Tramatza, nella Sala Conferenze dell’Hotel Anfora, entrambi dalle 8.30 alle 14.

Ad aprire i lavori sarà il presidente di ASEL Sardegna, Rodolfo Cancedda. A seguire, l’intervento del relatore Arturo Bianco, esperto in materia giuridica e amministrativa, che approfondirà i contenuti del contratto per il personale e per la dirigenza sottoscritto lo scorso 23 febbraio. Particolare attenzione sarà riservata alle novità legislative, comprese quelle attualmente in fase di approvazione, e alle implicazioni operative per gli enti locali, con un focus sulle scelte legate alla contrattazione integrativa decentrata. I seminari sono rivolti non solo al personale dei Comuni, ma anche a sindaci, amministratori locali, segretari comunali e responsabili dei diversi servizi, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare le nuove sfide nella gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione. Il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale di ASEL Sardegna.

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