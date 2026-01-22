Il ciclone Harry fa danni anche sulla 131, dove nei prossimi giorni gli automobilisti saranno costretti ad affrontare altri disagi: previsto infatti da lunedì il restringimento della carreggiata, ma non nelle ore di picco del traffico.

Sulla Carlo Felice è necessario un intervento di “risanamento profondo” della complanare in direzione Cagliari, in corrispondenza di Villagreca, territorio del Comune di Nuraminis. Le forti piogge hanno parzialmente deteriorato la strada, fa sapere Anas.

I lavori inizieranno alle 20 di lunedì prossimo, 26 gennaio, conclusione prevista entro il pomeriggio di giovedì 29.

La carreggiata sarà ristretta dove è attualmente in vigore la deviazione del traffico per il completamento del nuovo tratto. I lavori verranno eseguiti prevalentemente nelle ore notturne e per limitare i disagi verranno comunque sospesi nelle ore di picco del traffico, tra le 7 e le 10 del mattino dei giorni lavorativi.

(Unioneonline)

