Detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio, maltrattamenti in famiglia e omessa denuncia di detenzione di armi bianche. Con queste accuse i carabinieri hanno arrestato un 49enne di Guasila.

L’uomo, mentre i militari erano impegnati in un servizio per eseguire un’ordinanza cautelare con la quale veniva disposto il divieto di avvicinamento alla moglie in virtù del cosiddetto “codice rosso”, è stato bloccato per strada e sottoposto poi a perquisizione domiciliare e personale. Durante le operazioni sono stati ritrovati 500 grammi di marijuana, 45 semenze della stessa pianta, materiale per il confezionamento in dosi, una spada giapponese del tipo katana da 98 cm complessivi e la somma contante di 340 euro.

Messo ai domiciliari, verrà sottoposto al giudizio con rito direttissimo in tribunale a Cagliari.

