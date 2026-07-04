Slitta a sabato 11 luglio (20.30) “La misteriosa scomparsa di W” di Stefano Benni con Ambra Angiolini nell’area archeologica di Nora.

L’evento che avrebbe dovuto inaugurare la 44ª edizione del festival La notte dei poeti, organizzato dal CeDAC Sardegna, è stato posticipato di due giorni rispetto alla data originaria, di modo che aprire la stagione a Nora il 10 luglio toccherà ad Elena Arvigo, protagonista a partire dalle 20 di “Anna della pioggia”, lo spettacolo tratto dalla raccolta postuma di racconti di Michela Murgia.

“La misteriosa scomparsa di W” debutterà così in Sardegna il 10 luglio (21.30) al Lo Quarter di Alghero, primo appuntamento della rassegna Alghero Estate 2026 del CeDAC. Nell’interpretazione di Ambra Angiolini, che firma anche la regia, lo spettacolo racconta con la cifra ironica e surreale dello scrittore emiliano la storia di una donna che improvvisamente prende coscienza di sé e dei propri desideri, e inizia un percorso di crescita personale alla ricerca della propria identità.

Un intrigante e sorprendente ritratto al femminile, per un coinvolgente spettacolo che l’attrice, cantante e conduttrice radio-televisiva, al suo debutto come regista teatrale, definisce un “soliloquio di gruppo” dove emergono le contraddizioni dell’esistenza, tra le piccole e grandi tragedie del quotidiano e situazioni comiche e paradossali, tra realtà e sogno, con una riflessione sul ruolo delle donne nella società.

I biglietti già acquistati per lo spettacolo del 9 luglio restano validi per la nuova data dell’11, ma sarà possibile, per chi volesse, richiedere il rimborso del ticket entro il 25 luglio inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica biglietteria@cedacsardegna.it.

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