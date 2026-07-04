Si svolgono a Sinnai il 7 e il 14 luglio due giornate di educazione stradale riservate ai bambini dai 3 ai 7 anni.

Il tutto nell'ambito del progetto "Sinnai sulla strada giusta", organizzato dal Comune (Assessorati alla Viabilità e alla Pubblica Istruzione e dalla Polizia locale), con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini al rispetto delle regole, alla sicurezza e alla corretta condivisione degli spazi pubblici.

Previste attività ludico-educative, simulazioni, piccoli percorsi e momenti di gioco pensati per imparare le principali regole della strada in modo semplice, sicuro e coinvolgente. Il tutto sarà proposto dalle dalle 19 alle 21 nella Piazza Sant’Isidoro.

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