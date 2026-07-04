Il traguardo del secolo di vita circondata dalla famiglia, nella sua casa di Quartu. Così Candida Cogoni, classe 1926, quartese doc, ha festeggiato oggi i suoi primi cento anni, accanto a figli e nipoti.

Una vita dedicata alla famiglia: moglie, casalinga, mamma e ora anche nonna e bisnonna. C’era anche la neo assessora alla Pubblica istruzione Marcella Marini alla festa dei 100 anni, in rappresentanza del Comune, con pergamena e un mazzo di fiori regalati a nonna Candida. «Ho avuto l'onore di portare gli auguri del sindaco e di tutta l'amministrazione alla signora Candida per i suoi cento anni», racconta l’esponente della Giunta Milia. «Sedersi accanto a lei, ascoltare la sua storia, vedere l'affetto della sua famiglia e il sorriso con cui ha accolto questo giorno speciale mi ha ricordato quanto siano preziose le persone che custodiscono la memoria della nostra comunità».

«I cento anni della signora Candida non sono solo un traguardo straordinario, ma una vita intera fatta di sacrifici, amore, lavoro e speranza. Una vita che merita rispetto, gratitudine e festa. A lei», conclude l’assessora, «va il mio augurio più sincero, che continui a sentirsi amata come oggi, circondata dal calore della sua famiglia e dall'affetto di tutta la comunità».

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