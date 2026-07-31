Il fascino del noir ha incontrato la suggestione di un luogo speciale. Ieri sera Guamaggiore ha ospitato lo scrittore Antonio Boggio per la presentazione del suo ultimo romanzo, “Nero Mediterraneo”, pubblicato nella prestigiosa collana Il Giallo Mondadori. A fare da cornice all’appuntamento è stato il suggestivo colle di Santa Maria Maddalena, che ha regalato all’incontro un’atmosfera particolare. Nonostante le alte temperature estive, il pubblico ha partecipato numeroso e attento, lasciandosi trasportare dentro la nuova indagine del commissario Alvise Terranova, protagonista della serie firmata da Boggio. Lo scrittore ha raccontato il suo percorso creativo, i personaggi del romanzo e le atmosfere mediterranee che fanno da sfondo a misteri e delitti.

A dialogare con l’autore sono state la bibliotecaria Anna Paola Contini e le componenti del gruppo di lettura della Biblioteca comunale di Guamaggiore, protagoniste di un confronto ricco di spunti e domande. Una presentazione a più voci che ha permesso ai presenti di approfondire non solo la trama di “Nero Mediterraneo”, ma anche il lavoro e le passioni che accompagnano la scrittura di Boggio. L’iniziativa è stata organizzata dalla cooperativa Tesauro, con la collaborazione della Pro Loco e della Biblioteca comunale di Guamaggiore, confermando l’impegno del paese nella promozione della cultura e della lettura. Al termine dell’incontro, un aperitivo ha accompagnato il momento di dialogo diretto tra autore e lettori, offrendo un’ulteriore occasione per conoscere più da vicino il romanzo e il suo creatore. Un appuntamento che ha raccolto apprezzamento anche per la capacità di portare in un piccolo centro come Guamaggiore una voce di rilievo del giallo italiano contemporaneo.

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