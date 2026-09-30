Alla fine il fascicolo penale è stato aperto, anche se ancora non si conosce l'ipotesi di reato formulata dalla Procura della Repubblica di Cagliari. Dopo gli accertamenti «di iniziativa» avviati autonomamente dal Nucleo investigativo dei Carabinieri della Compagnia di Cagliari, il procuratore capo del capoluogo, Rodolfo Sabelli, ha incaricato uno dei suoi sostituti di indagare a tutto campo sul progetto di fusione e privatizzazione degli aeroporti sardi.

Il magistrato dovrà ora studiare gli elementi raccolti in queste settimane sia dai Carabinieri sia dalla Guardia di Finanza che, parallelamente, sta già indagando sulla stessa vicenda in forza di un'altra delega della Procura regionale della Corte dei Conti.

L'indagine penale prende così forma dopo un lavoro preliminare rimasto a lungo sotto traccia. Nulla trapela dai corridoi della Procura, ma la nuova inchiesta – stando alle poche indiscrezioni filtrate – potrebbe ricalcare alcune importanti indagini del passato che hanno riguardato le procedure per l'individuazione dei partner privati nelle operazioni di privatizzazione.

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