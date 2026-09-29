Anche la Sardegna in vetrina all’edizione 2026 di ILTM North America, che quest'anno si tiene a Nassau, Bahamas.

«Si tratta di uno dei principali appuntamenti B2B dedicati al turismo di lusso per il mercato nordamericano. La Sardegna è presente per la prima volta, con uno spazio istituzionale e uno dedicato ai propri operatori alberghieri, all'interno dello spazio Italia, curato dall'Enit.

«Il mercato americano è quello che in Sardegna fa registrare la crescita maggiore - afferma l'assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu - sia in termini quantitativi che per fatturato. Solo da due anni abbiamo deciso di curare in maniera particolare il mercato nord americano e lo facciamo non solo con la partecipazione strutturata alle principali fiere, B2B, workshop, con l'organizzazione di educational e trip press ma anche con azioni di comunicazione, sia tradizionali che su web e social, ed i risultati sono stati immediati e sorprendenti con un raddoppio delle presenze in soli tre anni».

« ILTM North America – sottolinea la Regione - rappresenta una piattaforma strategica per il settore Luxury, riunendo ogni anno una selezione di buyer provenienti da USA, Canada e Messico, mercati chiave per la crescita del turismo di alta gamma».

(Unioneonline/l.f.)

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