Un fine settimana dedicato alla cultura, alla storia e alla valorizzazione del patrimonio sardo a Quartu con la rassegna “Incanti al Nuraghe Diana e alla Villa Romana”. L'appuntamento è per sabato 3 e domenica 4 ottobre con incontri che intrecciano archeologia, musica, teatro e cinema, creando un dialogo tra i luoghi della memoria e le espressioni artistiche contemporanee.

Sabato 3 ottobre, alle 18, è prevista un’escursione guidata al sito con l’archeologa Patrizia Zuncheddu. Alle 20 seguirà il reading musicale “Blues & Soul, la musica dell’anima”, di e con Giuliano Pornasio per le letture e Vittorio Pitzalis alla chitarra, a cura dell’associazione Culturale Viamentana Teatro. Lo spettacolo propone un viaggio nella nascita e nella tradizione del blues, una musica capace di raccontare storie di vita, sofferenza, speranza e identità. Parole e musica si intrecciano per dare voce a personaggi ispirati a uomini e donne ai margini, viaggiatori, sognatori e anime segnate dal tempo, dalla strada e dai campi di cotone.

Domenica 4 ottobre il programma prosegue alle 18:15 con una nuova escursione guidata al Nuraghe Diana, sempre con l’archeologa Patrizia Zuncheddu. Alle 19:30 sarà proiettato “Giudicesse”, documentario del 2026 della regista Chiara Sulis, seguito da un incontro con la regista Rossana Copez. Il film mette in relazione passato e presente della Sardegna attraverso un parallelismo tra otto illustri giudicesse dei giudicati sardi, vissute tra il XII e il XV secolo, e otto donne sarde contemporanee protagoniste nei settori della scienza, della tecnologia e della cultura.

“Giudicesse”, scritto da Maria Grazia Perria e diretto da Chiara Sulis, propone un racconto che attraversa i secoli per riflettere su autorevolezza, visione e capacità di trasformazione, evidenziando il filo che lega figure femminili della storia dell’Isola alle esperienze delle donne sarde di oggi.

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