Sono arrivati all'Aviazione Generale dello scalo Olbia Costa Smeralda poco prima delle 12 di questa mattina gli invitati al pranzo, in programma alle 14.30 all'interno di Villa Certosa - la storica dimora estiva della famiglia Berlusconi affacciata sul golfo di Marinella a Porto Rotondo - organizzato dai figli di Silvio Berlusconi, scomparso nel 2023, che oggi avrebbe compiuto 90 anni.

A bordo di due jet privati hanno viaggiato l'ultima compagna dell'ex premier, Marta Fascina, accompagnata da esponenti politici di Forza Italia come Gianni Letta, insieme a Marcello Dell'Utri, Adriano Galliani, Fedele Confalonieri e alcuni manager legati a Berlusconi e alle imprese di famiglia. Nello scalo c’erano anche Paolo, fratello del Cavaliere, e Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio.

Secondo quanto appreso nei due voli non c'era nessuno dei familiari, probabilmente già presenti nella storica villa. Tra gli invitati che prenderanno parte al ricevimento in ricordo dell'ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia, anche il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, medico personale di Berlusconi quando si trovava in vacanza in Sardegna.

Tutta la famiglia, i figli con le rispettive mogli e nipoti, si è data appuntamento in quello che è stato il luogo di ritrovo del Cavaliere durante numerose estati, e che ha visto il passaggio dei maggiori capi di Stato, ospiti di Silvio Berlusconi. La scelta della villa per celebrarne l'anniversario della nascita ha anche un forte valore simbolico: Villa Certosa infatti è stata ceduta allo sceicco Al Thani e alla sua famiglia per 350 milioni di euro e verrà trasformata in un resort extra lusso. Quella di oggi dunque potrebbe essere l'ultima volta che i suoi ormai ex proprietari vi accedono.

(Unioneonline)

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