Selegas, contributi per l’acquisto e la ristrutturazione delle prime caseUn sostegno per chi vuole comprare o ristrutturare
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Il Comune ha pubblicato il bando per l’erogazione dei contributi a fondo perduto destinati alle prime case nei Comuni della Sardegna con popolazione fino a 5 mila abitanti.
La misura rientra nelle disposizioni della legge regionale 3 del 2022 e riguarda l’annualità 2026. Il contributo può essere richiesto per l’acquisto di una prima casa oppure per interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo.
Le domande, compilate e firmate e corredate da un documento d’identità in corso di validità, dovranno essere presentate entro il 30 ottobre. Sono previste due modalità: tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.selegas.ca.it oppure con consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune. Per conoscere destinatari, requisiti di ammissione, entità del contributo e modalità di attribuzione, gli interessati dovranno fare riferimento al bando pubblico.