Domus de Maria ha un nuovo Cap: è il 09002Nuovo codice di avviamento postale per il Comune
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Dal 21 settembre, al Comune di Domus de Maria è stato assegnato da Poste Italiane il Cap 09002, che identifica in maniera esclusiva il territorio comunale.
La novità rientra nell’aggiornamento del sistema nazionale dei Codici di Avviamento Postale e punta a rendere più precisa l’identificazione del Comune, migliorando la gestione e la qualità dei servizi postali.
Per agevolare il passaggio al nuovo codice, è stato previsto un periodo transitorio di 12 mesi durante il quale sarà possibile utilizzare anche il Cap precedentemente in uso.
L’amministrazione comunale invita pertanto cittadini, attività economiche, professionisti e associazioni ad aggiornare progressivamente i propri dati e riferimenti, inserendo il nuovo codice 09002 negli indirizzi postali e nella documentazione.
Un cambiamento che interessa l’intero territorio comunale e che richiederà un adeguamento graduale dei riferimenti utilizzati da residenti e operatori economici.