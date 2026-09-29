L'amara scoperta l'hanno fatta i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos durante un sopralluogo. In via San Francesco a Quartu hanno trovato centinaia di bottiglie di vetro. “Una quantità, hanno detto, impressionante. Talmente tanta da far pensare che qualcuno abbia deciso di svuotare direttamente un camion di bottiglie in mezzo all’ambiente. Non sappiamo chi sia stato. Ma sappiamo una cosa: abbandonare una quantità simile di vetro non è una semplice distrazione. È un gesto irresponsabile che può trasformarsi in un pericolo enorme”. Tanto più che fino a due giorni fa tutto questo non c'era. “Basta una bottiglia rotta per creare schegge pericolosissime per chi passa, per i bambini, per gli animali e per chiunque si trovi a frequentare quell’area. E con il caldo e il sole, il problema può diventare ancora più serio” aggiungono i volontari, “a chi continua a lasciare bottiglie e rifiuti in giro diciamo semplicemente questo: se non siete capaci di portarvi una bottiglia fino al cestino, forse è meglio che quella bottiglia non la prendiate nemmeno. Noi continueremo a raccogliere ciò che altri abbandonano ma sarebbeb davvero bello non doverlo più fare”. E infatti i volontari armati di guanti e buste hanno organizzato una bonifica di urgenze per portare via tutte le bottiglie e ripulire la zona.

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