Sport, inclusione e partecipazione nella suggestiva cornice di Nora. Pula ha celebrato la settima edizione dello Sportcity Day, la giornata dedicata alla pratica sportiva all’aria aperta che ha coinvolto oltre 200 città e luoghi in tutta Italia.

L’iniziativa, resa possibile dalla collaborazione tra la Fondazione Sportcity, l’amministrazione comunale, ViviPula e le società sportive del territorio, ha trasformato gli spazi di Nora in un luogo di incontro e attività, con l’obiettivo di promuovere lo sport come opportunità accessibile a tutti e strumento di valorizzazione degli spazi urbani.

Fino al tramonto si sono susseguite dimostrazioni e attività che hanno consentito a cittadini di ogni età di cimentarsi gratuitamente in diverse discipline e conoscere più da vicino l’offerta sportiva locale.

Particolarmente significativo anche il coinvolgimento dei ragazzi e dei volontari della Polisportiva Olimpia Onlus, presenza che ha portato al centro della manifestazione il tema dello sport senza barriere e del diritto di tutti a partecipare.

Una giornata che ha confermato il valore dello sport non soltanto come attività fisica, ma anche come occasione di socializzazione e crescita collettiva. Pula ha così rinnovato il proprio impegno nella promozione di uno sport capace di unire generazioni diverse, favorire l’inclusione e rafforzare il senso di comunità.

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