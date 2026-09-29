L’asfalto sporco, coperto di detriti. Un’auto che transita in senso contrario e una pietra che schizza contro il finestrino del guidatore, facendolo esplodere in frantumi.

Poteva andare molto peggio ieri sera a una donna che si trovava a bordo della sua Zs mentre percorreva la Provinciale 15, in direzione di Sinnai: è stata coperta dal vetro che ha “inondato” l’abitacolo ma non ha riportato ferite ed è riuscita a non perdere il controllo del veicolo.

Erano da poco passate le 21 e stava rientrando dal lavoro: «avevo da poco superato il semaforo situato all'inizio dei lavori di Terna per il Tyrrhenian Link quando un’auto che procedeva nel senso di marcia opposto ha colpito probabilmente una pietra che a sua volta ha centrato il finestrino lato guida, frantumandolo».

Tanto spavento, ma non c’erano alternative: «C’era buio, nessuna corsia sulla quale fermarmi: non ho potuto fare altro che procedere lentamente verso casa». Dove ha raccontato ai familiari del pericolo appena scampato. Ora la parola passa alle assicurazioni. Mentre emerge un altro aspetto di pericolosità di un cantiere contestato.

(Unioneonline)

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