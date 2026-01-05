A Settimo San Pietro, c'è un luogo dove il tempo rallenta, i sorrisi tornano semplici e il contatto con la natura diventa un’esperienza autentica. Domani mattina , qui arriva anche la Befana per piccini e grandi, con appuntamento dalle 10,30 alle 13.

Ai bambini la befana porterà caramelle e cioccolata. Ai più grande il vino caldo, il "Vin-brulè". Per tutti la possibilità di visitare e conoscere i lami, gli asini, i conigli gli Alpaca.

È qui che nasce, nelle campagne di San Pietro, "Zampa Attivi, un’associazione sportiva che ha scelto di camminare – letteralmente – al fianco degli animali per promuovere benessere, inclusione e amore per il territorio. Fondata e guidata da Enza Deiana, Zampa Attivi è molto più di un insieme di attività all’aria aperta: è un progetto fatto di passione, rispetto e relazione. Le esperienze proposte sono aperte ad adulti e bambini e si svolgono durante tutto l’anno, perché il legame con la natura non conosce stagioni. In fattoria, tra sguardi curiosi e passi lenti, i visitatori possono conoscere da vicino gli alpaca, gli asinelli sardi – simbolo di una tradizione preziosa – e un dolcissimo cavallino Shetland. Con loro si impara a camminare insieme, grazie alle attività di sommeggiata e conduzione a terra, che insegnano l’ascolto, la pazienza e il rispetto reciproco.

Ogni escursione diventa un viaggio interiore: si riscopre il valore della lentezza, della fiducia, del silenzio condiviso. Gli animali non sono strumenti, ma compagni di esperienza, capaci di abbattere barriere, includere, accogliere senza giudizio. È proprio attraverso questo contatto autentico che Zampa Attivi promuove l’inclusione e trasmette, soprattutto ai più piccoli, l’importanza di amare e rispettare ogni essere vivente.

Al centro di tutto c’è anche la promozione del territorio, vissuto e raccontato passo dopo passo, in modo sostenibile e consapevole. Un territorio che diventa casa, scoperta e opportunità. Lo sguardo è già rivolto al futuro: il sogno di Zampa Attivi è quello di diventare presto una azienda agricola, per ampliare le attività e offrire nuove esperienze, sempre nel segno della natura, dell’accoglienza e del benessere. Zampa Attivi è un invito a rallentare, a sentire, a camminare insieme. Con rispetto. Con amore.

© Riproduzione riservata