L’attesa lunga quarant’anni per le oltre settanta famiglie della zona di Perda su gattu è finalmente finita: entro la fine del mese prenderanno il via le opere di urbanizzazione a lungo attese dai residenti. Per le opere – che verranno realizzate dall’impresa Stefano Lilliu - il Comune ha stanziato 1 milione di euro: il progetto esecutivo verrà approvato nella prossima riunione di Giunta e potranno così partire i lavori. La zona periferica, nata spontaneamente e cresciuta negli ultimi trent’anni, ha da sempre notevoli problemi legati soprattutto alla viabilità, dopo ogni acquazzone le strade si trasformano in pantani impraticabili e le abitazioni risultano difficilmente raggiungibili. Per il sindaco, Beniamino Garau, si tratta di una svolta storica per i residenti di quella zona: “Lo avevamo promesso nel nostro programma elettorale, risolvere i problemi di vecchia data di quella zona era uno dei nostri obiettivi. Le strade saranno finalmente percorribili in ogni periodo dell’anno, e l’acqua piovana verrà convogliata nelle cunette: questi lavori metteranno al riparo una volta per tutte quella famiglie dal rischio idrogeologico”. Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, illustra il programma degli interventi: “La situazione delle strade è quella che da sempre desta maggiore preoccupazione, la corrispondenza arriva a fatica e i mezzi della raccolta differenziata faticano a muoversi, oltretutto – trattandosi di una zona vincolata – non è consentito asfaltarle, in ogni caso interverremo in modo che siano percorribili anche nelle condizioni metereologiche più estreme. Verranno realizzate le cunette, che permetteranno di convogliare le acque bianche impedendo che allaghino le strade: in futuro ci auguriamo anche di collegare le abitazioni a un collettore fognario”. I lavori permetteranno di risolvere gli stessi problemi anche della zona di Su sinzuru. “Inoltre – spiega l’assessora Sorgia -, verrà introdotta la toponomastica e saranno assegnati i numeri civici alle abitazioni, in modo che ogni famiglia sia facilmente rintracciabile”. Dai banchi della minoranza, Efisio De Muru spiega che già in passato l’amministrazione comunale aveva cercato di intervenire per risolvere le criticità di quella zona: “Purtroppo non riuscimmo a individuare le risorse e il progetto venne accantonato, credo sia un fatto positivo per i residenti di quella zona, cresciuta notevolmente negli ultimi trent’anni. La speranza è che si possa intervenire presto anche in altre zone del territorio che hanno bisogno di interventi”.

