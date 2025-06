«È sempre un piacere vedere il nome di Mandas nel tetto del mondo». Con queste parole il sindaco di Mandas ha accolto il trionfo del Caseificio Garau al prestigioso International Cheese and Dairy Awards 2025 dove ha conquistato ben 7 medaglie. Un risultato eccezionale per la storica azienda della Trexenta. «Non potevo esimermi dal formulare gli auguri e i complimenti a Mimmo e Marina Garau per lo storico risultato ottenuto ai Cheese Awards 2025 svoltisi in Gran Bretagna. A due di queste medaglie sono particolarmente affezionato: il Granduca di Mandas e il Duca nero. Perché anche dai nomi si riconosce la storia, la qualità di un prodotto di qualità».

I formaggi premiati sono il pecorino Granduca di Mandas e il pecorino al tartufo Duca Nero con le medaglie d’argento, il pecorino semistagionato Colline di Mandas, il pecorino stagionato Giunco, il misto pecorino e vaccino Sa Contissa, il caprino Su Crabittu, e il pecorino prodotto con il caglio vegetale Cardureu ciascuno con la medaglia di bronzo. Quest'anno al concorso internazionale hanno gareggiato 5.500 formaggi provenienti da tutto il mondo, alla selezione hanno partecipato esperti e giudici di altissimo livello premiando l’élite casearia del mondo: 250 giudici hanno valutato meticolosamente ogni partecipazione, concentrandosi su una serie completa di criteri che includono sapore e aroma, consistenza e corpo, consistenza e rispetto degli standard stilistici.

«Siamo orgogliosi di essere stati premiati per il secondo anno consecutivo, il nostro caseificio è stato fondato da nostro bisnonno nel 1880, attualmente il più antico in attività in Sardegna e censito tra le aziendestoriche Italiane», è stato il commento dei titolari dell’azienda. I formaggi di Mandas vengono prodotti seguendo l’antica ricetta tramandata da 145 anni, non vengono utilizzati conservanti e preparati chimici, neanche in crosta. Inoltre vengono affinati esclusivamente nelle antiche cantine dell’azienda in uso da quasi un secolo e mezzo, costruite in pietra locale e fango, con un microclima che conferisce al formaggio il classico sapore di una volta.

