Villasimius, furto in un negozio di souvenir: arrestatoUn quarantunenne è stato beccato sottrarre un espositore con monili in argento
Serata movimentata ieri nel centro turistico di Villasimius, dove un 41enne del posto è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe sottratto un espositore con monili in argento da un negozio di articoli da regalo e souvenir.
Il colpo, però, è stato interrotto dall’arrivo dei militari della Stazione locale, allertati da una segnalazione che indicava un furto in corso.
Raggiunto nelle vie limitrofe mentre tentava di allontanarsi con la refurtiva, il 41enne è stato bloccato e condotto in caserma. Gli oggetti rubati sono stati recuperati e restituiti al titolare dell’esercizio.
L’uomo, nei cui confronti vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà eventuali ulteriori provvedimenti.
(Unioneonline/Fr.Me.)