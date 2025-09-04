Fiamme tra Guasila e Guamaggiore: inceneriti terreni e ulivi, minacciato il nuraghe BarruAnche due elicotteri intervenuti per domare il rogo che ha minacciato un’area archeologica tra le più importanti in Sardegna
Ancora un incendio al confine tra i territori comunali di Guamaggiore a Guasila, con le fiamme che si sono avvicinate anche al Nuraghe Barru, fra i più grandi in Sardegnaa.
Il fuoco ha divorato ettari di area forestata attorno al nuraghe, danneggiato una pompa di sollevamento dell'acqua e incenerito diversi ulivi, estendendosi poi per decine di ettari nei terreni circostanti.
Sul posto sono intervenuti due elicotteri che, assieme alle diverse squadre che hanno operato a terra, hanno provveduto dopo diverse ore a circoscrivere e a domare l'incendio.
«Gravi danni all'ambiente», afferma il sindaco di Guamaggiore Nello Cappai, «preoccupato» da questi episodi. «Lo scorso anno – ricorda - un altro incendio aveva aggredito l'area archeologica danneggiando il Centro servizi. Il Comune è da anni è impegnato nel recupero del grosso sito archeologico, uno dei più straordinari dell’intera Sardegna. In questo contesto, è stato realizzato anche il Centro servizi con sala convegni, punto di ristoro e altre strutture necessarie per fare del nuraghe Barru, un punto di riferimento in Sardegna e non solo, sotto il profilo archeologico e turistico».