Allarme per un incendio divampato in mattinata a Villasimius.

Le fiamme in località Nicolau, con il Corpo Forestale che sta intervenendo con il supporto di un canadair e un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto.

Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Castiadas.

Elicottero in volo anche a Narcao, per un rogo divampato in località Pertuntu. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Santadi.

(Unioneonline)

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