Fiamme a Villasimius: elicottero e canadair in voloL’incendio è divampato in località Nicolau. Allarme anche a Narcao
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Allarme per un incendio divampato in mattinata a Villasimius.
Le fiamme in località Nicolau, con il Corpo Forestale che sta intervenendo con il supporto di un canadair e un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto.
Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Castiadas.
Elicottero in volo anche a Narcao, per un rogo divampato in località Pertuntu. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Santadi.
(Unioneonline)