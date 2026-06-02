Sardegna, allerta gialla per rischio incendi: le zone interessate e le precauzioni da seguireLa Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di pericolosità media per il Cagliaritano e la costa orientale dell'Isola
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La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di pericolosità media per rischio incendi che interesserà domani, mercoledì 3 giugno, il territorio di Cagliari e la Sardegna orientale.
L'allerta indica condizioni meteorologiche e ambientali capaci di generare incendi con intensità e velocità di propagazione medie. Secondo il bollettino, un eventuale rogo, se affrontato tempestivamente, può essere contrastato con le forze ordinarie di terra, eventualmente supportate dai mezzi aerei leggeri della Regione.
La fase operativa è stata fissata ad "attenzione": ciò significa che i servizi antincendio sono in stato di vigilanza rafforzata, pronti a intervenire rapidamente in caso di focolai.
La Protezione civile invita cittadini e operatori a consultare il bollettino ufficiale, che riporta nel dettaglio: la mappa delle aree a rischio; le norme di comportamento da adottare per prevenire gli incendi; le azioni da intraprendere in caso di avvistamento di fiamme o fumo sospetto.
Tra le raccomandazioni generali: non accendere fuochi all'aperto, non gettare mozziconi di sigaretta, segnalare immediatamente ogni principio di incendio al numero 1515 (Corpo forestale) o al 115 (Vigili del fuoco).
(Unioneonline)