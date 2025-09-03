Senor Beer Fest è la rassegna di fine estate all’insegna del cibo di qualità possibilmente a km zero, delle birre artigianali, della buona musica e dell’intrattenimento per tutta la famiglia. L’iniziativa è promossa dalla Consulta giovani di Senorbì, Arixi e Sisini con il patrocinio del Comune, della Pro loco, del Gal Sole Grano Terra e con il contributo della Regione Sardegna.

I giovani della Consulta, ideatori della manifestazione, hanno definito il programma di quella che anno dopo anno si conferma una vera e propria festa con musica dal vivo, street food e ottima birra da condividere con la famiglia e gli amici. «Un connubio perfetto tra birra artigianale e sapori locali che renderà il Senor Beer Fest 2025 non solo un grande evento musicale, ma anche una vetrina delle eccellenze di Senorbì», dicono gli organizzatori.

Appuntamento sabato 13 settembre nel parco di Santa Mariedda: alle 17 apertura stand birrifici e street food, alle 18.30 animazione per bambini con Rossano Erriu e il gruppo “Let’s Rox Animazione”, alle 19 Dj Set con Dj Martinz & Beth, alle 21 concerto Dress in Black, alle 22.30 concerto Tra Liga e Realtà, dopo mezzanotte Dj Set Mino Boi.

Numerosi i birrifici coinvolti: Marduk Brewery, Birrificio Masagni, Birra Amistade, Birrificio d’Ogliastra, Birrificio Gattarancio, Ilenses Birrificio Artigianale, Birrificio Artigianale Mogorese. Gli stand enogastronomici vedranno protagonisti: la Latteria Sirigu con i suoi taglieri di salumi e formaggi, gli arrosticini e i coni di carne arrosto; TB Burger con i suoi panini preparati al momento; Insolito Cioko Cafè con le celebri cheesecake e ricca friggitoria del BluBar.

