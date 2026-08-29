Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio condotta dai carabinieri della Compagnia di Dolianova e delle stazioni dipendenti per il contrasto ai reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alle aree rurali e periferiche: i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno individuato e recuperato due autovetture risultate rubate nei giorni scorsi in diversi centri del Cagliaritano.

Il primo ritrovo è avvenuto in località Flumineddu, nei pressi del depuratore comunale, dove i militari hanno notato una Fiat Panda lasciata incustodita. Dai tempestivi accertamenti svolti tramite le banche dati, il veicolo è risultato oggetto di un furto consumato lo scorso 25 agosto a San Sperate e denunciato dal proprietario presso la locale Stazione dell’Arma.

Nel corso del medesimo servizio di perlustrazione, la pattuglia si è successivamente diretta in località Su Fraigu, dove, nei pressi del CAS, ha individuato una seconda utilitaria sospetta, una Fiat 600. Anche in questo caso le verifiche hanno confermato la provenienza illecita del mezzo, asportato il 17 agosto a Selargius.

Recuperate le vetture e terminati gli adempimenti di rito, i legittimi proprietari si sono visti restituire le automobili. Sono tuttora in corso approfondite indagini da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile per risalire agli autori dei furti, chiarire le dinamiche degli eventi e dell’abbandono dei veicoli nell'agro di Monastir.

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