All’interno dei consueti Incontri a tema promossi, dal Gruppo Locale CAI G.P.S. (Gerrei Parteolla Sarrabus) della Sezione CAI di Cagliari , si è tenuto a Settimo San Pietro un dibattito su “FORESTAS ed il CAI per la Rete Escursionistica della Sardegna” (RES).

Larga è stata la partecipazione di cittadini e soci CAI e rappresentanti di associazioni che si occupano della materia e di turismo lento ed archeologico. Dopo i saluti ed introduzione del responsabile del Gruppo locale, si è parlato della R.E.S. , istituita con la legge regionale 16/2017, degli aggiornamenti apportati fin’ora, dell’evoluzione della sentieristica in Sardegna in questi ultimi anni, degli aggiornamenti al regolamento di attuazione, ma anche del nuovo sito dedicato alla sentieristica curato da Forestas. Sito, in via di completamento, dove si trovano tutte le informazioni sui sentieri RES e dove si possono scaricare le tracce, le descrizioni generali dei singoli sentieri e molte altre utili informazioni.

Particolare attenzione è stata data ai "sentieri H" di recente inserimento nei programmi regionali che prevedono la realizzazione di percorsi idonei alla frequentazione di persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e psichiche ed ai progetti da inserire nel triennio 2024-2026, in attesa di approvazione da parte della Regione Sardegna, che riguardano anche sentieri che rientrano nei Comuni di Settimo San Pietro, di Sinnai e del Gerrei. Il punto sulla situazione dei vari cammini sorti in numero ragguardevole in Sardegna, e che in qualche tratto si sovrappongono alla RES, ed in particolare sui progetti del Cammino Minerario di Santa Barbara relativi alle zone di Burcei e Sinnai hanno chiuso la serata.

