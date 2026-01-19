Dighe del Flumendosa, Nuraghe Arrubiu e Flumineddu: gli avvisi di allertaVietato l'attraversamento di tutti i guadi senza le dovute precauzioni
Si avvisa che le dighe del Flumendosa, diga di Nuraghe Arrubiu e diga Flumineddu hanno emesso i seguenti avvisi di allerta:
DIGA NURAGHE ARRUBIU: Attivazione della fase di "Pre - allarme per laminazione",
«Visto il BCR/18 del 18/01/2026 che comunica l’allerta idraulica e considerato che il livello dell’invaso della diga di Nuraghe Arrubiu è pari a 250,55 m slm, si comunica l’attivazione della fase di pre allarme per laminazione statica, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Piano di Laminazione statica».
DIGA FLUMINEDDU: Attivazione della fase di “Allerta per rischio idraulico a valle"
«Visto l’avviso di criticità regionale di ieri, questo Ente comunica l’attivazione della fase di allerta per rischio idraulico a valle per lo sbarramento di Capanna Silicheri in quanto le portate rilasciate dalla soglia libera hanno raggiunto il valore pari a 50 m3/s. Si comunicheranno le eventuali variazioni dell’entità della portata rilasciata a valle in relazione all’evolversi del fenomeno.
Visto il livello di allerta meteo per Rischio Idrogeologico di Codice ROSSO e gli avvisi emanati dai gestori delle dighe si raccomanda a tutta la cittadinanza di evitare l’ingresso nell'alveo del Flumendosa in quanto potrebbero verificarsi improvvisi aumenti del livello di piena del fiume.
Si coglie l'occasione per ricordare che è comunque vietato in condizioni di allerta rossa l'attraversamento di tutti i guadi senza le dovute precauzioni».