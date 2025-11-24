I familiari di Diego Batzella, 50 anni, di Sestu, non hanno sue notizie da circa 48 ore. E adesso lanciano l’allarme: l’uomo sarebbe stato visto ieri mattina nella zona di San Gemiliano.

La segnalazione, fanno sapere i familiari, è stata fatta anche ai carabinieri ma per ora non sarebbe stata presentata alcuna denuncia.

«Il telefono risulta spento», si legge in un annuncio affidato ai social, «indossa una tuta grigia, altezza 1,85, occhi verdi, l’auto è una Ford Fiesta grigia».

L’appello è: «Aiutateci a trovarlo».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata