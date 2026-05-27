Si è svolta questa mattina l’udienza di riesame contro l’ordinanza cautelare che ha portato in carcere i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, accusati dell’omicidio di Leonardo Mocci avvenuto a Monserrato la notte del 23 aprile scorso.

Davanti al Tribunale della Libertà l’avvocato difensore Riccardo Floris ha parlato per quasi due ore contestando pesantemente il contenuto dell’ordinanza e gli elementi che i pubblici ministeri Enrico Lussu e Diana Lecca hanno presentato alla gip Claudia Sechi a supporto dell’arresto.

In particolare per la difesa alcuni che la Procura ritiene dei testimoni sarebbero in realtà da indagare e dunque le loro testimonianze non utilizzabili.

Ieri mattina invece si è tenuta l’udienza di riesame del terzo presunto complice, Daniele Campus, accusato di aver organizzato la trappola nella quale sono finiti Mocci con l’amico per acquistare dello stupefacente e averli di fatto consegnati a una banda di rapinatori. Nelle fasi concitate della rapina un colpo di pistola al cuore ha ucciso il 23enne di Villacidro. Campus è difeso dagli avvocati Alberto Pani e Francesca Mannai.

I giudici si pronunceranno quasi in contemporanea su tutte e tre le posizioni, sia quella dei fratelli Tunis che di Campus.



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