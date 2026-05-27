Telecamere installate senza autorizzazione e corsi obbligatori sulla sicurezza mai effettuati ai dipendenti. Per queste violazioni i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato 54enne, socio amministratore della società che gestisce un bar-caffè nel centro del capoluogo.

L’intervento è scattato al termine di una mirata attività ispettiva svolta dai militari dell’Arma. Secondo quanto si legge in un comunicato dell’Arma, il titolare non avrebbe garantito ai lavoratori una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, obbligo previsto dalla normativa.

Nel corso delle verifiche è stato inoltre accertato che all’interno del locale era stato installato un impianto di videosorveglianza abusivo perché privo delle autorizzazioni. Le telecamere, infatti, sarebbero state posizionate in modo da poter riprendere i dipendenti durante il lavoro, in violazione delle norme sul controllo a distanza dei lavoratori.

Al termine dell’ispezione è scattata una multa per oltre 2.200 euro.

(Unioneonline/v.f.)

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