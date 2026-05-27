Si è conclusa con grande partecipazione e entusiasmo la due giorni di “Archeobì, Io Guida per un giorno!”, il progetto promosso dal Museo Archeologico Domu Nosta in collaborazione con l’Istituto scolastico e con il patrocinio del Comune di Senorbì con l’obiettivo per avvicinare le nuove generazioni alla storia e al patrimonio culturale del territorio. Nel Parco Archeologico di Monte Luna, protagonisti dell’iniziativa sono stati gli alunni delle classi Quinta A e Quinta B della Scuola Primaria di Senorbì, che hanno accompagnato i visitatori lungo il percorso archeologico raccontando con attenzione, sensibilità ed entusiasmo la storia dell’antico sito.

La prima giornata aveva già fatto registrare una grande partecipazione, grazie anche al contributo dei ragazzi dell’Indirizzo musicale della Scuola secondaria, le cui esibizioni hanno reso ancora più suggestiva l’atmosfera della manifestazione. Un’esperienza che ha unito cultura, memoria e partecipazione, coinvolgendo scuola, famiglie, istituzioni e realtà del territorio. Nel corso delle visite guidate è emerso il forte legame dei più giovani con la memoria collettiva e la consapevolezza di sentirsi parte di una storia che continua nel tempo. “Archeobì” si conferma così un esempio virtuoso di collaborazione tra museo e comunità, capace di trasformare il patrimonio culturale in uno strumento di crescita e condivisione. «L’auspicio è che questa importante rassegna possa crescere e rinnovarsi anno dopo anno, mantenendo vivo il dialogo tra cultura, comunità e nuove generazioni», ha dichiarato Elisabetta Frau, direttrice del Museo Domu Nosta.

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