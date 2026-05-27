Dal prossimo 3 agosto le vecchie carte d’identità non saranno più valide e dovranno essere sostituite con quelle elettroniche secondo quanto stabilito dalla disposizione del Regolamento dell’Unione Europea 1157/2019.

Per favorire la riconversione dei documenti d’identità ed evitare file agli sportelli, il Comune di Barrali dedicherà 4 giornate straordinarie per il rilascio della nuova Cie.

Gli uffici comunali saranno aperti al pubblico l’8 e il 29 giugno, il 6 e 27 luglio dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.30. In queste giornate i residenti dovranno prenotarsi prima di presentarsi allo sportello dell’ufficio anagrafe.

Per ottenere la carta d’identità elettronica occorre consegnare il vecchio documento cartaceo e presentare la tessera sanitaria e una fototessera recente. I minori dovranno essere accompagnati da almeno uno dei genitori. Il costo della carta d’identità elettronica è di 22,20 euro. Per informazioni si può contattare telefonicamente l’ufficio anagrafe al numero 070/9802631.

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