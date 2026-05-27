Le tombe dei giganti di Osono nelle campagne di Triei sono uno scenario di soccorso di persone disabili nell’ambito di Grifone 2026, esercitazione internazionale, interforze e interagenzia organizzata dall’Aeronautica Militare con il coordinamento congiunto delle attività a terra a cura del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

L’esercitazione rappresenta la più importante attività del settore SAR – Search and Rescue organizzata annualmente dall’Aeronautica Militare ed è finalizzata a rafforzare le capacità di pianificazione, coordinamento e condotta di operazioni complesse di ricerca e soccorso in ambiente montano/impervio.

Alla “Grifone 2026” partecipano mezzi aerei e personale della Difesa (Esercito, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri) e di altri Corpi dello Stato (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Vigili del Fuoco), insieme a una componente della forza aerea spagnola. Il coordinamento delle attività a terra sarà gestito congiuntamente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, cui si aggiungerà personale specializzato di altri Corpi.

Nel corso della settimana gli equipaggi e il personale coinvolto opereranno in scenari ad elevato realismo, volti a consolidare l’integrazione tra le diverse componenti operative e a migliorare l’efficacia dell’intervento in contesti complessi, quali la ricerca e il recupero di persone disperse o in difficoltà, il supporto in caso di eventi emergenziali e, nel campo prettamente aeronautico, le attività di ricerca e soccorso di equipaggi e aeromobili coinvolti in incidenti aerei.

© Riproduzione riservata