Disagi questa mattina per i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Cagliari -Elmas e diretti a Roma Fiumicino con un volo Aeroitalia. Nonostante il sistema dei voli in continuità territoriale, il volo delle 7.30 ha registrato quasi due ore di ritardo, probabilmente per un problema tecnico che ne avrebbe rallentato la partenza.

Alcuni passeggeri avrebbero tentato di essere imbarcati sul volo successivo delle 8.55, dove risultavano posti disponibili, ma non sarebbe stato possibile completare il trasferimento sull’altro collegamento.

Dopo una lunga attesa, è stato infine comunicato l’imbarco sul volo originariamente previsto delle 7.30 e chiuso alle 9.10. Una situazione non nuova per i passeggeri sardi che, per lavoro, studio, salute o un semplice viaggio si trovano a dover fare i conti con le difficoltà date dall’insularità.

(Unioneonline/v.f.)

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