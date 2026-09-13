Delitto di Monserrato, domani udienza di convalida per Secci e autopsia sul corpo della moglieDopo il silenzio dell’altra sera nella caserma dei carabinieri, l’81enne potrebbe decidere di raccontare tutto
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Tutto in una sola giornata, quella di domani, nel contesto delle indagini sulla morte della pensionata Mariolina Seguri, 81 anni, uccisa venerdì dal marito coetaneo, Giovanni Secci, soffocata con un cuscino nella camera da letto della loro abitazione di via Boezio. Per domani sono infatti previste l'udienza di convalida in carcere per l’omicida Giovanni Secci e la perizia necroscopica sul corpo della vittima, la moglie Mariolina Seguri.
Dopo il silenzio dell’altra sera nella caserma dei carabinieri di Monserrato, Giovanni Secci potrebbe presentarsi psicologicamente più sereno e raccontare tutto (di fronte ad Elisabetta Patrito, Giudice per le indagini preliminari, e al sostituto procuratore della Repubblica Enrico Lussu), sulla dinamica dell’omicidio e sulle cause che lo hanno provocato.
Un’indagine condotta dai carabinieri di Quartu e Monserrato che avrebbero già chiarito tutto, o quasi, sulla drammatica vicenda.